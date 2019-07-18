“الوطنية للنفط” و”إيني” تبحثان تزويد ليبيا بالغاز

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الخميس مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية إمكانية تطوير التركيبين في مشروع الغاز بحوض صبراتة.

وتطرق صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد في روما بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، إلى أهمية التزام الشريك الأجنبي بإنجاز المشروعات في المدة الزمنية المحددة لها وذلك لضمان حاجة السوق الليبي من الغاز مع حلول عامي 2022 و2024 وهما موعد دخول التركيبين “أ، هـ” على خطوط الإنتاج ومن المنتظر أن يضيفا للإنتاج الوطني نحو 760 مليون قدم مكعب.

وتعد إيني شريكا تقليديا للمؤسسة وتشرف على تشغيل مجمع مليتة الذي ينطلق منه أنبوب غازي لتغذية الجنوب الإيطالي بالغاز ويمدها بنسبة خمسة عشر في المئة من احتياجاتها اليومية.

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