أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم الخميس، تخصيص مجلس الوزراء 60 مليون دينار لتغطية احتياجات بلديات (الكفرة وجالو وأوجلة واجخرة وتازبو) بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في بيان عاجل نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك دون ذكر مزيد من التفاصيل.

