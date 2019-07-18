“الوطنية للنفط” تؤيد بيان الدول الست

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تأييدها للبيان المشترك الصادر عن مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا، وتأكيده على مهمة المؤسسة.

كما أيدت “الوطنية للنفط”، إدانة البيان كافة النشاطات، بما في ذلك تصدير النفط بطرق غير شرعية والتي من شأنها زعزعة استقرار قطاع النفط وتهديد وحدة الدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وتماسكهما.

وأكدت المؤسسة في بيان أهمية السماح لها بمواصلة أداء مهمتها المتمثلة في الحفاظ على موارد ليبيا النفطية، والعمل بما يخدم مصالح كافة الشعب الليبي، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، و2278 (2016)، و2362 (2017)، و2473 (2019).

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