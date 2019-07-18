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“الوطنية للنفط” تؤيد بيان الدول الست

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تأييدها للبيان المشترك الصادر عن مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا وأميركا، وتأكيده على مهمة المؤسسة.

كما أيدت “الوطنية للنفط”، إدانة البيان كافة النشاطات، بما في ذلك تصدير النفط بطرق غير شرعية والتي من شأنها زعزعة استقرار قطاع النفط وتهديد وحدة الدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وتماسكهما.

وأكدت المؤسسة في بيان أهمية السماح لها بمواصلة أداء مهمتها المتمثلة في الحفاظ على موارد ليبيا النفطية، والعمل بما يخدم مصالح كافة الشعب الليبي، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، و2278 (2016)، و2362 (2017)، و2473 (2019).

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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