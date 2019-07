معيتيق يؤكد ضرورة استمرار الصيانة بمركز الأمل للصم وضعاف السمع

المتوسط

أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق”، اليوم الخميس، على استمرار عملية صيانة مركز الأمل للصم وضعاف السمع، بنفس الوتيرة حتى يتمكن الطلبة من استئناف الدراسة العام الدراسي القادم في بيئة جيدة من حيث الفصول الدراسية وقاطع الإيواء.

جاء ذلك خلال زيارته للمركز رفقة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للوقوف على أعمال الصيانة بعد تم استلام جزء من المشروع، وتأكيد المهندسين المشرفين على عملية الصيانة استلام بقية المبنى خلال الأسابيع القادمة.

وشدد معيتيق على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة وتسخير كل الإمكانيات التي تحتاجها باعتبارهم أبناء المجتمع الذي لن يغض الطرف عنهم ويمنحهم من الحقوق الواجبات أسوة بالحقوق التي يتمتع بها الأخرون.

