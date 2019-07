شهدت كلية التقنية الطبية بجامعة الجفرة بهون، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من طلبة وطالبات الكلية، في التخصصات الطبية المختلفة، حيث ناقش الطلبة الخريجون مشاريعهم في تخصصات المختبرات، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والعناية الفائقة، والأدوية.

هذا وبلغ عدد الخريجين مئتي طالب وطالبة، من المتوقع أن يدخلوا بشكل مباشر إلى سوق العمل، لسد العجز الذي تعاني منه المرافق الصحية في مدن ومناطق بلدية الجفرة.

