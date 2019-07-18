مجلس النواب يؤكد اقتياد “سهام سرقيوه” لمكان مجهول ويطالب الداخلية بالكشف عن مصيرها ومحاسبة المسؤولين

بنغازي-العنوان

استنكر مجلس النواب اليوم الخميس عملية اختطاف النائب سهام سرقيوه واقتيادها لمكان مجهول من قبل مجهولين بحسب تقرير وزارة الداخلية.

وطالب المجلس في بيان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لمعرفة مصير ومكان عضو مجلس النواب والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأعرب المجلس عن استنكاره لأي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس والإهانة للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير وصون الحريات.

وتضاربت الأنباء طيلة ساعات بشأن مصير عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، بعد أن جرى تداول معلومات حول فقدان الاتصال بعد الهجوم على منزلها وإصابة زوجها بطلقات نارية.

وفي السياق، نفي مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي “نفياً قاطعاً” وجود النائبة سهام سرقيوة لدى أي قسم أو مركز تابع لمديرية أمن بنغازي، واصفاً ذلك بالإشاعات المتداولة.

ودعا المكتب، جميع المواطنين والصحفيين بضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها.

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