الهيأة العامة للكهرباء تستلم شحنة جديدة من المواد الكهربائية

بنغازي-العنوان

استلمت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، الشحنة الثانية من احتياجات المواد الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الهيأة، ربيع خليفة، إن الهيأة استلمت كميات كبيرة من المواد الخاصة بالتوزيع سواء من محطات التوزيع (1000kva) و (500kva) ولوحات التوزيع وصناديق التوزيع (بيلر) بأحجام مختلفة وعلب التوزيع بمختلف الأحجام.

وأضاف، أن هذه الشحنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشحنة الأولى كانت عبارة عن أعمدة خشبية وبكميات كبيرة من أجل دعم وإعادة إعمار الشبكة الكهربائية بكل المدن والمناطق الليبية

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