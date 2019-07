فاز عبد الحكيم الشلماني بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تغلبه على عمار بهلول عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، في الانتخابات التي جرت، اليوم الخميس، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري.

وتحدث بهلول في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية عقب إعلان النتيجة عن “مؤامرة تحاك في الكواليس ضد الجزائر”.

وقال “أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أكد لي أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائر”.

The post عبد الحكيم الشلماني يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية