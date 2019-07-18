العبيدي ينفي أمام المحكمة جميع التهم الموجهة إليه

مثل الليبي هاشم العبيدي شقيق سلمان منفذ هجوم مانشستر عام 2017 أمام محكمة في لندن اليوم الخميس بعد ترحيله من ليبيا، أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة “رويترز” توصيفا لمثول العبيدي أمام محكمة مانشستر الجزئية حيث يواجه تهمة قتل 22 شخصا سقطوا في التفجير، إلى جانب التخطيط للتفجير.

ووقف العبيدي أمام القاضي حيث كان يضع نظارات ويرتدي بدلة رياضية رمادية، ليؤكد اسمه وتاريخ ميلاده وعدم امتلاكه عنوانا ثابتا لمكان إقامته حاليا، وعندما سئل عن جنسيته أجاب بأنه بريطاني.

وأكد “ظفر علي”، محامي المتهم، خلال المداولات أن موكله نفى كل التهم ولم يعترض على إعادته إلى بريطانيا لأنه أراد إثبات براءته.

وسيمثل العبيدي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الجلسة القادمة ستعقد بمحكمة أوكسفورد كراون في الـ22 من يوليو للنظر في الإفراج عنه بكفالة. كما ستعقد جلسة تمهيدية في محكمة أولد بيلي في لندن يوم 30 من الشهر الجاري.

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