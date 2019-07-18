تأكيد مصري جزائري على وقف التدخل في ليبيا

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والجزائري عبد القادر بن صالح، أهمية العمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

وأعرب الرئيسان خلال لقاء جمعهما، الخميس، في القاهرة، عن ارتياحمها حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فقد أكد الرئيسان تطلعهما لتكثيف التشاور وتبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسياً بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي وصالح تناولا القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، حيث أكد الجانب المصري حرصه على تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي.

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