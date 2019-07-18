البرلمان يستنكر اختطاف النائب سهام سرقيوة

استنكر مجلس النواب في بيان له اختطاف النائب سهام سرقيوة واقتيادها إلى مكان مجهول بحسب تقرير وزارة الداخلية.

وطالب مجلس النواب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية كافة تكثيف الجهود لمعرفة مكانها والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختطافها.

المجلس استنكر أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير وصون الحريات ليعيش الليبيون في أمن وسلام بعد القضاء على الإرهاب والتطرف.

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