السيسي وبن صالح يبحثان في القاهرة الملف الليبي

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي يزور القاهرة، تطورات الملف الليبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس، والتطلع لتكثيف التشاور وتبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسيا بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

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