بيان مجلس النواب بشأن اختطاف عضو مجلس النواب “سهام سرقيوه”

طبرق 18 يوليو 2019 (وال) – في الوقت الذي يستنكر فيه مجلس النواب الليبي أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس أو الإهانة للشهداء الذي ضحوا بحياتهم من أجل إقامة دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة وحرية التعبير وصون الحريات لنعش في أمن وسلام بعد القضاء على الإرهاب والتطرف.

يستنكر مجلس النواب الليبي اختطاف عضو مجلس النواب “سهام سرقيوه” التي اقتيدت لمكان مجهول من قبل مجهولين بحسب تقرير وزارة الداخلية .

ويطالب مجلس النواب وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها لمعرفة مكان عضو محلي النواب والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن ذلك . (وال – طبرق) ع ع

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