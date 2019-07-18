مديرية أمن بنغازي ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة

أعلنت مديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء انتهاء التحقيقات مع مدير الأمن العميد عادل عبدالعزيز بخصوص أحداث تفجير مقبرة الهواري .

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التحقيقات أكدت خلو مسؤولية مديرية الأمن من أي تقصير ، حيث أصدر العميد عبد العزيز تعليماته لمساعد الشوؤن الأمنية بالمديرية برفع درجة الإستعداد القصوى.

وشدد العميد عبد العزيز على ضرورة تواجد جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين ،مطالبا رؤساء المراكز التصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فورا.

هذا ونوهت المديرية إلى أنها أطلقت عدة حملات تفتيشية اعتبارا من أمس الأربعاء فيما أعلن مدير الأمن أنه تم وضع خطة أمنية محكمة لمتابعة أي تحركات للتغلب عليها والتعامل معها في مهدها بكل حزم وقوة أولا بأول وقبل تطورها.

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