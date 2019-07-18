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وزير زراعة المؤقتة يبحث مسؤولي قطاع الزراعة آفة سوسة النخيل التي اجتاحت الجفرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني مع منسق قطاع الزراعة الجفرة ورئيس وأعضاء قسم الوقاية والحجر الزراعي؛ وذلك بمقر الوزارة ببلدية شحات.

وبحث المجتمعون آفة سوسة النخيل الحمراء التي اجتاحت منطقة الجفرة خلال الأيام الماضية، حيث تم عرض شريط وثائقي حول هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الثروة الوطنية المتمثلة في شجرة النخيل؛ كما تم تسليط الضوء حول الحجم الكارثي للإصابة وأعداد النخيل المصابة والخسائر التي تكبدتها مزارع النخيل في عدة مناطق بسبب دخول فسائل من خارج ليبيا غير مسجلة بالدولة الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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