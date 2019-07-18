الهيئة العامة للكهرباء تستلم الدفعة الثانية من احتياجات الكهرباء

استلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الشحنة الثانية من المواد الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفه إنه تم استلام كميات كبيرة من المواد الخاصة بالتوزيع سواء من محطات التوزيع ، ألف كيلو فولت ، وخمسمائة كيلو فولت ولوحات التوزيع وصناديق التوزيع بأحجام مختلفة وعلب التوزيع بمختلف الأحجام.

وأضاف خليفة أن هذه الشحنة ليست الاولى حيث كانت الشحنة الأولى عبارة عن كمية كبيرة من أعمدة خشبية من أجل دعم وإعادة إعمار الشبكة الكهربائية بكافة المدن والمناطق الليببة.

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