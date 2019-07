قال تقرير بثتة إحدى القنوات القطرية المعارضة، إن دعم الحكومة القطرية، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان للجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا، زاد من إشعال فتيل الأزمة الليبية.

وأضاف التقرير أن الدعم غير المحدود، يستهدف تغيير موازين القوة في المواجهة التى تشهدها طرابلس خلال هذه الأيام بين الجيش ، والميليشيات المدعومة من قطر وتركيا.

