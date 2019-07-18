“النواب” يستنكر “اختطاف” سرقيوة

استنكر مجلس النواب ما وصفه بـ”اختطاف” عضو المجلس سهام سرقيوة الأربعاء، مشيرا إلى أن تقريرا لوزارة الداخلية ذكر أن مجهولين اقتادوها إلى مكان غير معلوم.

وطالب مجلس النواب في بيان، مساء الخميس، وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وكافة الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مكان سرقيوة والإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها.

كما استنكر المجلس أي أفعال تهدف إلى بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار والمساس بمن قدم حياته من أجل قيام دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة والحرية بعد القضاء على الإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن الاتصال فقد مع سرقيوة مساء الأربعاء، وتضاربت الأنباء حول “الاختفاء الغامض”، حيث ذكرت رواية أن إطلاق نار كثيف وقع أمام منزلها في مدينة بنغازي عقب تظاهرة لمتجمهرين، قبل أن يتطور الأمر إلى إصابة زوجها بعيار ناري نقل على إثره إلى المستشفى.

ولم تخرج أي جهة أمنية في مدينة بنغازي، لتوضيح ملابسات ما حدث مع سرقيوة على وجه التحديد، فيما طالبت عدة جهات رسمية في بيانات، بإطلاق سراح سرقيوة وكشف الجهات التي تقف وراء اختفائها.

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