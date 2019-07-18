جمعيات درنة تتعاون لحل مشاكلها

عقد مكتب مفوضية المجتمع المدني في درنة اجتماعا استهدف فيه رؤساء منظمات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في قاعة الاجتماعات بمكتب الإعلام.

وتخلل الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أهمها تحديث بيانات المنظمات وآلية عملها، وطرح بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المنظمات والجمعيات ومن أبرزها عدم توفر مقر مناسب لأداء مهامها لتحقيق أهدافها على الوجه المطلوب. حيث تفتقر أغلب هذه الجمعيات والمؤسسات لوجود مقر لها بشكل عام .

وأوضح المجتمعون بعض أسس ومبادئ عمل الجمعيات ووضع خطط مستقبلية من قبل مكتب مفوضية المجتمع المدني، كذلك تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين تلك الجمعيات لمناقشة كل المستجدات والوقوف على احتياجاتها وحلحلت مشاكلها وتقديم تقارير عن الأنشطة والفعاليات التي تمارسها.

وأكد مدير مكتب المفوضية المجتمع المدني فيصل الفريطيس ضرورة تعاون تلك المنظمات فيما بينها لنهوض بالمدينة بشكل اللائق والمناسب.

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