تواصل ببلدية أوجلة، أعمال تجميع مساعدات متمثلة في الملابس والتمور، تمهيدا لإرسالها إلى مدينة سرت، وذلك تحت إشراف جمعية فاطمة الزهراء النسائية الخيرية بأوجلة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المادي للمستهدفين من المدن والمناطق الأخرى، وذلك بالتواصل مع الجمعيات النسائية بها.

