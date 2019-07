وزير صحة المؤقتة يفتتح ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري و رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري للجراحات التخصصية وجراحة المسالك .

شمل الإفتتاح جولة تفقدية لأقسام المستشفى والمبنى الإداري الواقع تحت الصيانة والذي سيتم إفتتاحه في الأيام القادمة بعد إنهاء آخر مراحل التطوير والصيانة. من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري أن هذه الغرف ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرضى.

