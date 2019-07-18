نشر محطات وقود متنقلة داخل طرابلس

القاهرة-العنوان

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، أنّها بدأت في توزيع الوقود مباشرة عن طريق توفير صهاريج متنقلة موزّعة على عدد من المواقع.

وقالت الشركة، إنها مواقع توزيع الوقود تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها.

وأضافت الشركة، أنها وضعت مبدئيا شاحنتين لتوزيع الوقود تحت تصرف المواطنين، الأولى بمقرّ كلّية البنات سابقا، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب. كما سيتمّ الإعلان عن باقي المواقع فور تحديدها.

وطمأنت الشركة بأن الوقود متوفر وبكميات تكفي لسد احتياجات المواطن ولا داعي للازدحام أمام المحطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية