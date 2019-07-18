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الجهيناوي: دور واشنطن مهم بحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فعالية من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، مشيرا للدور المهم للولايات المتحدة الأميركية بهذا الصدد.

وجاء حديث الجهيناوي خلال لقائه عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن، حيث تبادل اللقاء وجهات النظر حول الوضعين الإقليمي والدولي، مبينا أن تداعيات الصراع في ليبيا تؤثر على دول الجوار والمنطقة عموما.

وشدد الجهيناوي على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وكان الجهيناوي دعا نظيره الأمريكي مايك بومبيو للضغط على أطراف الصراع الليبي من أجل دفعهم للجلوس إلى طاولة الحوار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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