الجهيناوي: دور واشنطن مهم بحل الأزمة الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فعالية من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، مشيرا للدور المهم للولايات المتحدة الأميركية بهذا الصدد.

وجاء حديث الجهيناوي خلال لقائه عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن، حيث تبادل اللقاء وجهات النظر حول الوضعين الإقليمي والدولي، مبينا أن تداعيات الصراع في ليبيا تؤثر على دول الجوار والمنطقة عموما.

وشدد الجهيناوي على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وكان الجهيناوي دعا نظيره الأمريكي مايك بومبيو للضغط على أطراف الصراع الليبي من أجل دفعهم للجلوس إلى طاولة الحوار.

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