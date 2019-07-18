الجميل.. وقفة احتجاجية تطالب بعدالة طرح الأحمال

نفّذ أهالي مدن الجميل وزوارة ورقدالين وزلطن، الخميس، وقفة احتجاجية أمام محطة الكهرباء في الجميل، للمطالبة بفصل الكهرباء من المحطة حتى يتم إيجاد آلية عادلة بين كل المدن الليبية.

وعبّر المعتصمون في الوقفة الاحتجاجية عن استيائهم للوضع السيئ الذي تمر به المنطقة الغربية بالكامل والانقطاع المتواصل للكهرباء لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

وطالبوا بتساوي ساعات طرح الأحمال بين المدن والنظر بعين جادة للمساعدة في تطوير ومعالجة كل الصعوبات التي تواجه مكتب الكهرباء بالمنطقة الغربية.

وتعاني شركة الكهرباء من عجز في توليد القدر اللازم من الطاقة للمدن والمناطق، الأمر الذي يجبرها على طرح الأحمال لساعات تكون طويلة في بعض الأيام، فيما تناشد مرارا المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في حدود الاستخدامات الضرورية وبحسب الحاجة لتقليل ساعات طرح الأحمال.

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