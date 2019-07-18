عودة مدير أمن بنغازي لسابق عمله عقب تحقيقات في تفجيرات الهواري

قال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي ، نقيب – أحمد المسماري – ان مـدير أمن بنغـازي عميد – عادل عبدالعزيز – قد عاد إلى ممارسة مهام عمله كمديراً لمديرية أمن بنغازي ورئيساً للغرفة الأمنية المشتركة، بعد انتهاء التحقيقات بخصوص أحداث تفجير مقبرة الهواري وخلو مسؤولية مـديرية الأمن من أي تقصير.

وأضاف المسماري عبر الحساب الرسمي لمديرية أمن بنغازي على شبكة الفيسبوك، ان مدير أمن بنغازي ، قد أصدر تعليماته لمساعد الشوؤن الأمنية بالمديرية ، بضرورة رفع درجة الأستعداد القصوى ، مشدداً على ضرورة نزول جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم الخدمات للمواطنين إلى الشارع العام.

كما طالب مدير أمن بنغازي ، رؤساء المراكز بسرعة التصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فوراً.

يشار إلى ان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر قد كلف رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلحة الفريق عبد الرزاق الناظوري، بمباشرة التحقيق فيما ارتكب من عمليات تفجير بمقبرة الهواري أثناء مراسم تشييع جنازة لواء ركن خليفة المسماري في الحادي عشر من يوليو الجاري.

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