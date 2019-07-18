رفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد الأمني ببنغازي

بنغازي 18 يوليو 2019 (وال) – انطلقت بمدينة بنغازي صباح اليوم الخميس حملات تفتيشية تنفيذًا لتعليمات مدير أمن بنغـازي عميد عادل عبد العزيز للسيد مساعد الشوؤن الأمنية بالمديرية برفع درجة الاستعداد القصوى والتشديد على وجود جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين.

وجاءت هذه الحملة عقب الشروع في وضع خطة أمنية محكمة لمتابعة أي تحركات للتغلب عليها، والتعامل معها في مهدها بكل حزم وقوة أولًا بأول وقبل تطورها والتصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فورًا. (وال – بنغازي) ر ع / ع ع

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