وصول إمدادات مياه النهر الصناعي إلى بني وليد

وصلت صباح اليوم الى مدينة بني وليد إمدادات مياة النهر الصناعي عقب انقطاعها لمدة أسبوعين.

وبهذا بدأت انفراج أزمة إيقاف المياه وبدء الزيادة في معدلات الضخ وفتح صمامات التحكم واستكمال أعمال التعبئة للخزانات.

وعانت مدينة بني وليد خلال فترة انقطاع مياه النهر الصناعي شحا في المياه مما أدى الى ارتفاع جنوني في اسعار شاحنات المياة التي وصلت الى 200 دينار لشاحنة نقل المياه

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي فجر الخميس الانتهاء من أزمة توقف آبار المياه بمنظومة الحساونة سهل جفاره وبعد العمل لضخ المياه والتعبئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

