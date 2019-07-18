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مطار معيتيقة يعلن تعرضه لقصف أدى لتوقف الملاحة الجوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مطار معيتيقة الدولي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، «تعرضه لقصف توقفت على إثره الملاحة الجوية لحين إشعار آخر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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