قام عدد من الشباب ممثلين عن المجالس الشبابية ببلديات ترهونة، وطرابلس، والعجيلات، وسرت، وزليتن بزيارة رفقة الهلال الأحمر الليبي فرع ترهونة لعدد من الجرحى والمرضى بمستشفى ترهونة التعليمي.

حيث استقبل الشباب الجرحى بالورود لمسة وفاء يقدمها هؤلاء الشباب الوطني لإخوانهم في المستشفى.

