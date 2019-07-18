شاهد..آثار سوسة تكرم شابا قام بتسليم قطع أثرية

أقام مكتب اثآر سوسة حفل تكريم للشاب سعد محمد عبدالسلام بو يادم والذي قام بتسليم الرأس الرخامي السادس ومرساة تعود للفترة الإغريقية وجذع ثعبان ومجموعة كبيرة من القطع الفخارية.

وأوضح مكتب آثار سوسة أن أفراد عائلة بو يادم سلموا في السابق قطعا أثرية للجهات المختصة حيث سلم جده قطعا أثرية ثلاث مرات وعمه أربعة مرات.

وجرى تكريم بو يادم خلال الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار التوعية بأهمية ثقافة تسليم القطع الاثرية تشكيل فريق للبحث عن الاثار الغارقة ويكون تحت إشرافه بالإضافة إلى تعيينه موظف بمراقبة آثار شحات منتدب لمكتب آثار سوسة إضافة لاستكمال الدراسات العليا بكلية الاثار جامعة عمر المختار وإعطائه شهادة شكر وتقدير موقعة من رئيس مصلحة الآثار الليبية ومدالية ووسام جائزة الجبل الأخضر الاثرية ودرع وشهادة تقدير وعضوية فخرية مقدمة من جمعية بالاغراي

وقدم مراقب اثار شحات بو يادم كتاب عن منحوتات سوسة بموسوعة ليبيا القديمة كما تم اختياره سفيرا فوق العادة لحملة التوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي كما وجهت الدعوة له لحضور احتفالية يقيمها جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار بقلعة قصر ليبيا في الفترة القادمة بالإضافة إلى دعوة قدمتها جمعية افريقيا الخيرية لرعاية الايتام لحضور الاحتفالية والتي تقيمها الجمعية يوم الاثنين القادم بقلعة القيقب الاثرية

وجرى خلال الاحتفالية تسليم شهادات شكر لأفراد سلموا قطعا أثرية في وقت سابق وهم سالم عبدالعالي، محمد عبدالباقي، علي حسين المسماري.

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