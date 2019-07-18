كاجمان يبحث الصعوبات التي تواجه جهاز الإسعاف والطوارئ

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماع له اليوم الخميس، مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة، المشاكل والصعوبات التي تواجه الجهاز أثناء تأدية عمله لإخلاء الجرحى من ميادين الاشتباكات، في ظل اشتباكات طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الاطمئنان على المسعفين الذين أصيبوا أثناء تأدية عملهم، وأوضاعهم في المصحات داخل وخارج البلاد.

وناقش اللقاء، صرف المخصصات المالية للسائقين والمسعفين المتعاقد معهم خلال العام 2018م.

وأعرب كاجمان عن استعداده للتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لصرف مستحقاتهم المالية في أقرب وقت ممكن.

وكان مسعفين إثنين تابعين لجهاز الإسعاف والطوارئ تعرضا للإصابة جراء الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

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