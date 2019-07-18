استئناف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية بعد توقفها عقب ضربة جوية

أعيد فتح المجال الجوي في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، بعد أن تم إيقافه في أعقاب غارة جوية.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”: “أعادة سلطات الطيران المدني فتح أجواء مطار معيتيقة الدولي، وستباشر الشركات الناقلة ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.”

وأعلنت شركات الطيران عن: “توجيه ركاب رحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية القاصدة مطار تونس قرطاج الدولي رقم “8يو454″، كذلك توجيه رحلة شركة الأجنحة الليبية القاصدة مطار تونس قرطاج الدولي “يو إل820″، استعدادا لا قلاعهما بعد قليل”.

وكانت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، صرحت في وقت سابق اليوم الخميس، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أنها أوقفت حركة الملاحة في المطار اليوم الخميس بعد تعرضه لقصف صاروخي.

وأفاد المطار عبر صفحته بتوجيه طائرتي الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس إلى مطار مصراتة الدولي.

قصف الجيش الليبي على طرابلس

وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.

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