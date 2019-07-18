المؤسسة الوطنية للنفط و«إيني» تناقشان خطط تزويد السوق المحلية بالغاز

شهدت العاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء، اجتماعًا ضم مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس مصطفى صنع الله وشركة «إيني» خصص لمناقشة خطط الجانبين بشأن تزويد السوق المحلية بالغاز، وفق بيان أصدرته المؤسسة اليوم الخميس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن «اجتماع اللجنة التسييرية لمشروع تطوير التركيبين (أ،هـ) بالامتياز (م-ن-41) بحوض صبراتة البحري ناقش مراحل تطوّر هذا المشروع، الذي يهدف إلى تزويد السوق المحلية بمستلزماتها من الغاز وتوفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلّي، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني».

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط «أن تبلغ القدرة الإنتاجية للتركيبين (أ،هـ) 760 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا»، منوهة إلى «أنّ التركيب (أ) سيدخل خطّ الإنتاج بحلول العام 2022، والتركيب (هـ) العام 2024».

وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب صنع الله كل من أعضاء مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، ورئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز حسين أبوسليانة، وممثلين عن شركة «إيني»، إضافة إلى فريق العمل المشترك من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني».