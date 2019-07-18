داخلية الوفاق: الوقود متوفر بمستودعات شركة البريقة

أكدت وزارة الداخلية بعد التواصل مع لجنة معالجة أزمة الوقود بأن الوقود متوفر بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إلى رسو الناقلة أنوار أفريقيا بميناء طرابلس وعلى متنها 34 مليون لتر من الوقود، مبينا أن الوقود متوفر في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وبأنها قد باشرت عملية التوزيع على محطات الوقود بطريقة انسيابية وبأن المحطات ستعمل على مدار الساعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والتحلي بروح المسئولية، مبينة أن الوقود متوفر بمستودعات الشركة ولا داعي للزحام على المحطات والذي يؤدي إلى عرقلة حركة السير داخل الطرقات.

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