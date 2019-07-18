مناسبة زفاف تتحول لمأتم في بنغازي بسبب عيار ناري عشوائي

توفي طارق عبدالسلام علي بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث إثر إصابته بطلق ناري عشوائي في حفل زفاف أخوته بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر مقربة من العائلة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن حفل الزفاف تحول إلى مأتم بعد إصابة طارق (46 عامًا) بعيار ناري عشوائي في الرأس نتيجة إطلاق رصاص عشوائي، الذي أسعف إلى المستشفى الجلاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن طارق توفي بعد وصوله بقليل إلى المستشفى متأثرًا بإصابته، رغم محاولة الأطقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أن إصابته كانت حرجة.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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