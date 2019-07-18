المؤقتة تخصص 60 مليون دينار لبلديات الجنوب

أعلنت الحكومة المؤقتة أن مجلس الوزراء خصص 60 مليون دينار لتغطية احتياجات بلديات (الكفرة وجالو وأوجلة واجخرة وتازبو) بالمنطقة الجنوبية.

وفي سياق منفصل أكد عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي، أن حكومة الوفاق جمّدت الحساب المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية، للضغط على المدينة وإجبارها على اتخاد موقف ضد الجيش الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي قال الخيالي، إن حِساب البلدية في المصرف 30 ألف دينار، وإيقافه سيتسبّب في عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين في سبها.

واعتبر عميد البلدية الإجراء التي اتخذته وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، هو “لي الذراع”، مجددا التأكيد على موقف البلدية الداعم للجيش.

كما تعاني مدينة سبها من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل لقرابة 24 ساعة الأمر الذي دفع المواطنين إلى الاحتجاج اعتراضا على هذه الأوضاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

