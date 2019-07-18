افتتاح 3 غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري للجراحات

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري للجراحات التخصصية وجراحة المسالك.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالسلام البدري الذي شارك في الافتتاح قال إن هذه الغرف ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرضى لافتاً إلى أن هذه الغرف المصحوبة بجهاز تفتيت الحصى والأجهزة الأخرى الخاصة بالتشخيص سترفع من مستوى مركز بنغازي للجراحات التخصصية.

وشمل الافتتاح تفقدية لأقسام المستشفى والمبنى الإداري الواقع تحت الصيانة والذي سيتم افتتاحه في الأيام القادمة بعد إنهاء آخر مراحل التطوير والصيانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

