عميد بلدية سرت يجتمع مع لجنة معالجة مشاكل مرفأ الصيد البحري

عقد عميد البلدية مختار المعداني اجتماعا مع رئيس اللجنة المشكلة لمعالجة مشاكل مرفأ الصيد البحري بسرت وتفعيلة عبدالله العبدلي ومدير عام ميناء سرت البحري التجاري محمد السيوى ومدير جمعية الصيادين بسرت محمد الشكربي ومتابع شؤون الصيادين بسرت محمد علي ابريقى.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل إنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية سرت استعراض مراسلات إدارة مشروعات الهيئة العامة للثروة البحرية وكتاب مكتب الثروة البحرية بسرت بشأن عدم وجود التزامات لصالح جهاز الحفر وتعميق الموانئ أو أي جهة اخرى منفذة.

واوضح الأميل أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع جاهزيتها لإتمام الجانب الإداري والخرائط الفنية بخصوص مرفأ الصيد البحري

وأكد عميد بلدية سرت تعاونه التام مع اللجنة ومخاطبة الجهات المختصة بسرعة تنفيد بنود المشروع كما أكد مدير ميناء سرت التجاري البحري أيضا تعاونه مع اللجنة.

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