شركة البريقة توفر محطات وقود متنقلة في طرابلس

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الخميس، أنها بدأت في توفير محطات وقود متنقلة من قبل الشركة لتزويد المواطنين بالوقود بشكل مباشر لحل أزمة الازدحام بالمحطات في العاصمة طرابلس.

وقال الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها وضعت مبدئيا شاحنتي وقود لتوزيعها بشكل مباشر على المواطنين ووضعها تحت تصرفهم، الأولى بمقر كلية البنات سابقا، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب.

وأوضحت أن المحطات عبارة عن صهاريج متنقلة موزعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المواقع فور تحديدها.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز المواطنين بشأن توافر الوقود بكميات تكفي لسد احتياجاتهم، داعيةا إياهم إلى عدم الازدحام أمام المحطات.