قالت سلطات مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس في صفحتها على فيسبوك، إنها أوقفت حركة الملاحة بالمطار اليوم الخميس بعد تعرضه للقصف بالصواريخ.

ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلس التي يتعرض لهجوم منذ ثلاثة أشهر من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

The post مطار معيتيقة يعلن توقف حركة الملاحة بعد تعرضه لقصف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية