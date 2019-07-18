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الصحة العالمية تكشف نتائج استهداف مستشفى ميداني في السواني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت منظمة الصحة العالمية في طرابلس إصابة 3 من العاملين في مجال الصحة هذا الأسبوع بجروح جراء استهداف مستشفاهم الميداني في منطقة السواني.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم استهداف المستشفى الميداني السواني خلال 40 يوما.

يخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس أدت لنزوح مئات الاف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 1093 قتيل و 5752 جريح بينهم مدنيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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