الصحة تعيد افتتاح مرافق صحية ببنغازي بعد صيانتها

بنغازي-العنوان

شهدت بنغازي اليوم الخميس إعادة افتتاح عدد من المرافق الصحية، وذلك بعد صيانتها وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.

وجرى افتتاح المرافق الصحية في حضور وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة.

وشملت المرافق، مركز شهداء زواوة مقر السلسلة الباردة التابعة لقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها الجديد بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي، وذلك بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بغرفة تبريد جديدة ومتطورة خاصة بحفظ التطعيمات وهي ذات سعة تخزينية كبيرة.

هذا وجرى تدشين عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قاريونس.

كما افتتحت في مركز الهواري للجراحات التخصصية وجراحة المسالك اليوم الخميس ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية