داخلية الوفاق: تخفيف القيود على جلب العمالة الوافدة

اجتمع اليوم الخميس رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غربية مع عدد من مندوبي الوزارات والأجهزة والمصالح والإدارات بحكومة الوفاق الوطني لمناقشة مسألة تنظيم استجلاب العمالة الوافدة بالسوق العمل الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية مناقشة وضع آلية لاستجلاب العمالة الوافدة بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لوضع الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود لجلب هذه العمالة وفق احتياجات السوق العمل الليبي وتقنينها وفق الإجراءات القانونية بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة والخروج بنتائج لعرضها على وزير الداخلية ووزير العمل والتأهيل.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي بناء على الاجتماع الذي عقد خلال اليومين الماضين بين وزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي حول مسألة تنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي.

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