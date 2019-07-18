معيتيق يتفقد مركز الأمل لتأهيل الصم وضعاف السمع

قام النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الخميس بجولة تفقدية لمركز الأمل لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السمع للوقوف على أعمال الصيانة به بعد استلام جزء من المشروع، وتأكيد المهندسين المشرفين على عملية الصيانة استلام بقية المبنى خلال الأسابيع القادمة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أكد على ضرورة استمرار عملية صيانة المركز بنفس الوتيرة حتى يتمكن الطلبة من استئناف الدراسة العام الدراسي القادم في بيئة جيدة من حيث الفصول الدراسية وقاطع الإيواء مشددا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة وتسخير كل الإمكانيات التي تحتاجها.

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