العامة للكهرباء تستلم الدفعة الثانية من احتياجات الكهرباء

استلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة صباح اليوم الخميس الشحنة الثانية من المواد الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفة إنه تم استلام كميات كبيرة من المواد الخاصة بالتوزيع سواء من محطات التوزيع (1000kva) و ( 500kva) ولوحات التوزيع وصناديق التوزيع (بيلر) بأحجام مختلفة وعلب التوزيع بمختلف الأحجام.

وقال خليفة إن هذه الشحنة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حيث كانت الشحنة الأولى عبارة عن أعمدة خشبية وبكميات كبيرة من أجل دعم وإعادة إعمار الشبكة الكهربائية بكل المدن والمناطق الليبية.

