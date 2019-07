وزير صحة المؤقتة يفتتح عدداً من المرافق الصحية 

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري اليوم الخميس عدد من المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمتمثلة في مركز شهداء زواوة ومقر حلقة التبريد وعيادة طب الأسرة .

حضر مراسم الإفتتاح: وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، مدير إدارة المستشفيات الدكتور إسماعيل العيضة ، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي السيد ناصر الكاديكي، المدير المساعد الدكتور حسين شمبش، مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، ،مديري المكاتب ورؤساء الأقسام ،مديري مرافق الرعاية الصحية الأولية والعاملين بإدارة الخدمات الصحية ببنغازي وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن الصحي .

جاء الافتتاح بعد صيانة المرافق الصحية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة والتي شملت مركز شهداء زواوة مقر السلسلة الباردة التابعة لقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية بمقرها الجديد بمكتب الصيدلة والإمداد الطبي وذلك بعد أن تمت صيانته وتجهيزه بغرفة تبريد جديدة ومتطورة خاصة بحفظ التطعيمات وهي ذات سعة تخزينية كبيرة ،كما تم أيضاً تدشين عيادة طب الأسرة بالعيادة المجمعة قاريونس.

