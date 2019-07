معيتيق يتفقد أعمال الصيانة في العيادة المجمعة زاوية الدهماني والحي الإسلامي

وقف النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، ظهر اليوم الخميس على أعمال الصيانة الشاملة بالعيادة المجمعة زاوية الدهماني التي قاربت على الانتهاء بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

واستمع النائب إلى شروح ضافية من قبل مهندسي الشركة المكلفة بالصيانة التي تهدف من خلالها وزارة الصحة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في كل التخصصات بالقرب من مقار سكناهم بهدف تخفيف العبء على المستشفيات.

كما تفقد النائب العيادة المجمعة ” الحي الإسلامي” التي وصلت مرحلة الصيانة فيها نسبة”50″، حسب المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة.

