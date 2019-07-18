عمليات الكرامة: قوة استخباراتنا في عمق جبهة المليشيات مكّنت سلاح الجو من استهداف هدف مهم في قاعدة معيتيقة

بنغازي-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الجمعة إن قوة الاستخبارات على الأرض في عمق جبهة المليشيات مكن سلاح الجو من إصابة هدف مهم في الشق العسكري من مطار معيتيقة.

وأغار سلاح الجو مساء يوم الخميس على القسم العسكري بمطار معيتيقة، ما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة كانت رابضة بالقرب من الدُشم العسكرية، وفقًا لتصريحات مصدر عسكري.

وأظهرت صورة تحصلت عليها صحيفة العنوان تصاعد الدخان الأسود جراء استهداف سلاح الجو للطائرات المسيرة.

وسبق أن دمرت القوات الجوية طائرات تركية بعد شنها لعدة غارات على القاعدة التي تنطلق منها الطائرات لاستهداف مواقع القوات المسلحة في محاور طرابلس.

وتدعم تركيا مليشيات حكومة الوفاق في محاولة لصد تقدم القوات المسلحة منذ إطلاقه عملية تحرير طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية