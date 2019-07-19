اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب العاصمة طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة إندلعت في منطقة عين زارة في هذه الاثناء بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة للوفاق.

وقالت المصادر أن الاشتباكات ايضا تشمل منطقة وادي الربيع التي تشهد معارك عنيفة منذ عدة ساعات وتسمع اصوات المدفعية الثقيلة بشكل مستمر.

وقالت المصادر أن قصفا للطيران الحربي التابع للجيش الوطني شهدته منطقة وادي الربيع، إستهدف تجمعات وتمركزات قوات الوفاق .

وكان سلاح الجو قد شن في وقت سابق الخميس، غارات جوية على أهداف في قاعدة معيتيقة في الشق العسكري، وأكدت غرفة عمليات الكرامة أن القصف تم بعد ورود معلومات استخباراتية.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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