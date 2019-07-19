طبرق .. افتتاح مقر قيادة المنطقة العسكرية

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شهدت مدينة طبرق حفلاً بمناسبة تدشين وافتتاح مقر قيادة منطقة طبرق العسكرية في صورته الجديدة بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة البناء .

حضر الحفل ضباط وضباط صف وجنود من منتسبي المنطقة العسكرية التابعين للجيش الوطني وعمداء بلديات البطنان وعدد من مشايخ القبائل ووجهاء المدينة وعموم المنطقة.

كما حضر الحفل ضباط شرطة من الغرفة الأمنية المشتركة ومديرو الأمن والأجهزة الأمنية على مستوى منطقة البطنان وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي .

تخلل الحفل العديد من الفقرات المنوعة والكلمات الترحيبية وقدمت شهادات التقدير والدروع التقديرية لعدد من الضباط تكريماً على مجهوداتهم الإضافية في إنجاز المنضدة الرملية التعبوية داخل قاعة العمليات بالمقر.

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